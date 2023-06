INCHIESTA PESCARA: MASCI, “NESSUN BLOCCO SUI TEST ANTIDROGA PER I MIEI CANDIDATI”

PESCARA – “Quando ho provato a dire e suggerire di inserire all’interno dell’amministrazione di Pescara dei controlli più specifici per verificare se qualche dipendenza possa condizionare l’attività dei dipendenti o comunque di coloro che operano con l’Amministrazione pubblica, mi è stato detto che si sarebbe violata la privacy e che quindi non si poteva pensare e immaginare una cosa del genere. Tant’è che ho specificato poi che per quanto riguarda il discorso delle verifiche e dei controlli relativi ai test antidroga, chiederò ai miei assessori, ai miei consiglieri di maggioranza e a tutti coloro che nel prossimo futuro dovessero eventualmente candidarsi con me di avere il test antidroga perché voglio essere certo che chiunque si approccerà alla pubblica amministrazione con la mente libera e senza condizionamenti”.

Lo ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci a margine del Consiglio comunale di questa mattina in corso di svolgimento a Palazzo di Città e che ha come punto all’ordine del giorno la nomina in passato dell’ormai ex dirigente dei lavori pubblici Fabrizio Trisi indagato nell’inchiesta che ha coinvolto il settore lavori pubblici del Comune di Pescara. Si tratta di affermazioni che seguono un confronto informativo con la magistratura,