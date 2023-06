INCHIESTA PESCARA: SOSPIRI INDAGATO PER CENA ELETTORALE DA 400 EURO PAGATA DA IMPRENDITORE

PESCARA – Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è indagato per una cena elettorale in uno stabilimento a Pescara per una somma complessiva di 400 euro.

Lo si legge nell’informazione di garanzia che riguarda anche altre 11 persone emesso dalla Procura di Pescara e notificato stamani dalla Guardia di Finanza, che ha portato a 4 arresti.

Sarebbe stato il dirigente comunale Stefano Trisi ad aver chiesto all’altro arrestato, l’imprenditore Vincenzo De Leonibus, di pagare lo scorso 15 settembre l’incontro elettorale da lui stesso organizzato.

Nel provvedimento si fa riferimento anche ad altri non citati imprenditori pescaresi destinatari di commesse pubbliche i quali in quel caso avrebbero contributo ad altre spese.

