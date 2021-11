INCHIESTE SU ESPONENTI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI COLLEGATI, PETTINARI: PORTERO’ IL CASO IN AULA

PESCARA – “Continuiamo a leggere articoli di stampa relativi a inchieste che coinvolgerebbero esponenti della Regione e delle Aziende collegate rispetto ai quali non possiamo restare indifferenti. Per questo annuncio che, in occasione delle prossime sedute del Consiglio regionale, porterò questa vicenda in Aula, chiedendo di relazionare a riguardo. Esigo di sapere se queste inchieste siano reali ma soprattutto se, e come, l’Amministrazione regionale ha intenzione di agire. E’ dovere dei Consiglieri regionali capire cosa sta accadendo in Regione perché se è vero che abbiamo massimo rispetto della stampa locale, che riteniamo autorevole, non possiamo far finta di nulla. Per questo ci sarà sicuramente un approfondimento da parte mia, a dispetto del silenzio delle altre forze politiche, con l’obiettivo di tutelare l’immagine dell’Istituzione che rappresentiamo e in modo tale da fugare ogni dubbio. Da sempre sostengo che rispetto alle inchieste che coinvolgono amministratori e funzionari pubblici non possiamo delegare alla sola Magistratura, che rispettiamo e ringraziamo per il lavoro svolto, il compito di controllare ma è dovere della classe politica elaborare strumenti adeguati affinché si possa porre un freno a fatti che minano la credibilità degli enti locali. Su questo ennesimo caso comunque sarà mia premura, nei prossimi giorni, presentare una interrogazione”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.