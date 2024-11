INCIDENTE A CAPISTRELLO: CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA STATALE AVEZZANO-SORA

CAPISTRELLO – A causa di un incidente autonomo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 Avezzano-Sora, dal km 12,000 al km 17,100, in località Capistrello, in provincia dell’Aquila.

Uscita obbligatoria allo svincolo di Canistro al km 12,000 per chi viaggia in direzione Sora, e allo svincolo di Civitella Roveto al km 17,100 per chi viaggia in direzione Avezzano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.