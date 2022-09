CARSOLI – Grave incidente ieri sera a Carsoli (L’Aquila) dove, intorno alle 20.30, una ragazza di 24 anni è stata investita da un’auto e ora versa in gravi condizioni.

La giovane è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Avezzano a causa dei gravi traumi riportati.

L’incidente si è verificato lungo via degli Alpini, come riporta Il Centro. È stato l’automobilista che ha travolto la giovane a lanciare l’allarme allertando i numeri di emergenza. All’arrivo dell’ambulanza del 118 le condizioni della ragazza sono apparse subito serie.

Sul posto il conducente dell’utilitaria in stato di choc per quanto accaduto, ma in buone condizioni di salute. Secondo una prima ricostruzione la giovane stava percorrendo a piedi via degli Alpini quando è stata urtata dall’automobile in transito. Ancora da capire se la 24enne stesse attraversando la strada oppure camminando sul ciglio quando è stata travolta. Ai carabinieri l’automobilista ha riferito di non aver visto la giovane.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’investimento e ascoltato alcuni testimoni per cercare di ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.