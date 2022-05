INCIDENTE A CERMIGNANO, SI RIBALTA CON L’AUTO: MUORE 36ENNE

TERAMO – Tragico incidente questa mattina, intorno alle 5.30, a Cermignano (Teramo): a perdere la vita un giovane di 36 anni, Saimon Rampa.

Ancora da accertare le dinamiche ma, secondo quanto emerso, la vittima si stava recando a lavoro a bordo dell’auto, una Smart, quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è finito fuori strada nei pressi di una curva, in contrada Petriola.

Il giovane, dipendente della Ecotel di Roseto, è stato sbalzato fuori dall’auto, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. Non si esclude possa aver avuto un malore o un colpo di sonno.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, il giovane infatti era molto conosciuto e stimato e da poco aveva perso i genitori.