INCIDENTE A CONTROGERRA, SCONTRO TRA DUE AUTO: FERITA 26ENNE

CONTROGUERRA – Una giovane donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Controguerra (Teramo), lungo la strada provinciale 4.

La ragazza, spiega Il Centro, era alla guida di un’auto che in prossimità di una curva si è scontrata con un’altra auto. Non si esclude che a causare lo scontro possa essere stato il manto stradale reso viscido dalla pioggia che in quel momento cadeva.

I soccorsi sono stati immediati e in poco tempo sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dalla lamiere.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Teramo dove è stata ricoverata con vari traumi: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto.