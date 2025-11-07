INCIDENTE A CORROPOLI: DUE FERITI, CHIUSO TRATTO STATALE

7 Novembre 2025 15:39

Teramo - Cronaca

CORROPOLI – La strada statale 259 “Vibrata” è temporaneamente chiusa a Corropoli, in provincia di Teramo, a causa di un incidente.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli, causando il ferimento di due persone e rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.





Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

 

 

