INCIDENTE A FOSSACESIA: SCONTRO AUTO-MOTO, FERITO MOTOCICLISTA

FOSSACESIA – Un motociclista è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in un incidente stradale a Fossacesia (Chieti), lungo la strada statale 16 Adriatica.

La moto si è scontrata con un’auto per cause che in corso di accertamento.

Sul posto due ambulanze del 118, l’elisoccorso decollato da Pescara, Vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.