L’AQUILA – Incidente nel pomeriggio all’Aquila dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata sulla statale in direzione Monticchio.

Ferite due persone all’interno del mezzo che, soccorse dall’ambulanza del 118, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione e le forze dell’ordine per i rilievi.