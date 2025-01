AVEZZANO – Lutto e dolore per la scomparsa di Alfredo Mosca, 75 anni, stimato meccanico del paese marsicano morto nel tragico incidente avvenuto ieri sulla strada secondaria del Fucino che collega Luco ad Avezzano. Quattro i feriti, non gravi.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 19:30, le auto coinvolte sono una Golf Azzurra una Fiat Panda nera: uno dei due mezzi ha perso il controllo e ha invaso l’altra corsia travolgendo l’altra auto. Coinvolta marginalmente anche una Maserati.

Ferita la persona che era in auto con la vittima e le altre tre che si trovavano nella seconda auto.

Immediati i soccorsi, l’uomo è stato portato in pronto soccorso ma inutili sono stati tentativi di salvargli la vita. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del gravissimo incidente.