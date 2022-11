MANOPPELLO – Incidente questa mattina, intorno alle 10.55, in via Delle Industrie a Manoppello scalo (Pescara).

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, in fase di manovra, si è ribaltata: il conducente, di 77 anni, è stato estratto dal mezzo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno, immediatamente intervenuti.

Sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso e i carabinieri di Popoli.