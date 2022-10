INCIDENTE A MONTESILVANO: INVESTITO DA UN’AUTO, GRAVE 64ENNE DI RAIANO

PESCARA – Investito da un’auto, è grave in ospedale: l’incidente è accaduto ieri sera dopo le 20.30 sul Lungomare di Montesilvano dove un 64enne di Raiano (L’Aquila) è stato investito da una vettura in transito, riportando un trauma cranico con una emorragia alla testa.

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato portato in ospedale in ambulanza e poi dopo essere stato stabilizzato, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Pescara.