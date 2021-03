INCIDENTE A MOZZAGROGNA, 80ENNE IN RIANIMAZIONE

MOZZAGROGNA – Un uomo di ottant’anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto nel pomeriggio a Mozzagrogna, in provincia di Chieti.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso da solo il controllo della sua auto, finendo fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero al “Santo Spirito” dove si trova attualmente in gravi condizioni. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti.

