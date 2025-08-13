INCIDENTE A OPI: TRAFFICO BLOCCATO SULLA STATALE 83 “MARSICANA”

OPI – Sulla strada statale 83 “Marsicana” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambi i sensi a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 47, a Opi, in provincia dell’Aquila.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.
