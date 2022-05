INCIDENTE A ORTONA, AUTO CONTRO GUARDRAIL: FORZE DELL’ORDINE SUL POSTO

ORTONA – Incidente stradale questa sera, intorno alle 20, sulla statale 16, in territorio di Ortona (Chieti) in prossimità dello svincolo per l’ospedale.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due auto, una Fiat Punto e una Lancia Y. La Punto, nello scontro è finita contro il guardrail restando intrappolata nelle lamiere.

Sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori per accertare le condizioni dei passeggeri.

Un altro incidente sulla Statale 16, sempre nel tardo pomeriggio, si è verificato a Torino di Sangro: nello scontro tra tre auto sono rimaste ferite due persone. (a.c.)