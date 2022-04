INCIDENTE A PESCARA, SCONTRO AUTO-BICI: GRAVE 61ENNE

PESCARA – Un 61enne di Pescara è ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un’automobile e una bicicletta avvenuto in viale Bovio, nel capoluogo adriatico.

Ieri, attorno alle 11.30, la bici su cui viaggiava l’uomo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 57enne.

Subito soccorso, il 61enne è stato trasportato in ospedale: è ora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata. Dei rilievi si è occupata la Polizia municipale di Pescara, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.