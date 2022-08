INCIDENTE A PETACCIATO, RICOVERATO A PESCARA 49ENNE IN GRAVI CONDIZIONI

PETACCIATO – È ricoverato nell’ospedale di Pescara in gravi condizioni un uomo di 49 anni, rimasto coinvolto, oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, in un incidente stradale tra due auto, sulla ss 16, in territorio di Petacciato.

Nello scontro tra due auto, ad avere la peggio è stato il 49enne che ha riportato lesioni di grave entità agli arti inferiori. Il ferito è rimasto incastrato nell’auto ed è stato estratto dai Vigili del fuoco di Termoli intervenuti sul posto insieme ai carabinieri per gli accertamenti sul sinistro.

Sul posto il 118 Molise che ha fatto giungere l’elisoccorso per l’immediato trasporto dell’uomo nell’ospedale di Pescara dove si trova sotto stretto controllo medico.