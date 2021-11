INCIDENTE A PIZZOLI, AUTO FINISCE FUORI STRADA: FERITO GIOVANE ALLA GUIDA

PIZZOLI – Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17.45, sulla statale 260, nei pressi della rotatoria del nucleo industriale all’altezza di Pizzoli (L’Aquila).

Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è finito fuori strada con l’auto, bloccata in una scarpata.

Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale “San Salvatore” del capoluogo dall’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed era solo all’interno dell’auto.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che stanno ancora tentando di recuperare il mezzo, e i carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’incidente.