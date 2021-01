POPOLI – Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 72, a Popoli (Pescara).

Per cause in corso di accertamento un’auto, una Honda Jazz, uscendo fuori strada, si è ribaltata più volte urtando anche un tubo di sfogo della linea di adduzione gas metano.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Alanno per mettere in sicurezza la zona e chiudere la bombola di gpl dell’auto. Il conducente è stato estratto dai sanitari del 118. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri.

