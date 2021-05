INCIDENTE A SAN SALVO, 60ENNE PERDE LA VITA NELLO SCONTRO TRA AUTO E BICI

SAN SALVO – Un uomo di 60 anni è morto in seguito a un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una bicicletta, avvenuto nel pomeriggio a San Salvo (Chieti) sulla strada statale 16, in località Marina.

L’uomo era in sella alla sua bici che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Punto. Lanciato l’allarme, sul posto è subito arrivato il 118, intervenuto anche con l’eliambulanza partita da Pescara, ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si stanno occupando i Carabinieri.