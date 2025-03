INCIDENTE A SILVI: DOPO 10 MESI AUTOMOBILISTA A PROCESSO PER LA MORTE DEL MOTOCICLISTA CERNE

SILVI – Rinviata a giudizio K.G., la 44enne che il 7 maggio dell’anno scorso fu coinvolta nell’incidente stradale a Silvi (Teramo) in cui perse la vita il motociclista Mauro Cerne. Il giudice Roberto Veneziano, dopo aver disposto il rinvio a giudizio dell’imputata, ha fissato l’inizio del processo per l’udienza del 3 luglio.

A darne notizia, in una nota, è la società Giesse, a cui si sono affidati i familiari della vittima.

L’incidente avvenne in via Leonardo da Vinci, nel centro abitato di Silvi Marina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna, alla guida di un furgoncino, uscì dal parcheggio e tentò di compiere una sorta di inversione a “U” attraversando lo spazio libero tra le aiuole spartitraffico e non accorgendosi dell’arrivo della moto Honda. L’impatto fu violento, non ci fu niente da fare per il motociclista.

Come spiega la stessa Giesse, dopo il sinistro l’ente proprietario della strada ha installato transenne metalliche in quel punto per impedire tali comportamenti e scongiurare così altri incidenti.