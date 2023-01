INCIDENTE A TERAMO: AUTO SI RIBALTA IN GALLERIA, FERITA UNA DONNA

TERAMO – Incidente questa mattina nella rampa di uscita dello svincolo di Teramo Centro del Lotto zero, in direzione Cona-centro città.

Per cause ancora da chiarire, un’auto si è ribaltata all’interno della galleria.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale.

Gli agenti hanno consentito da un lato il pronto intervento sanitario nei confronti della signora che era alla guida dell’auto, dall’altro il flusso del traffico, che nel giro di un’ora è stato regolarmente ripristinato. La donna avrebbe riportato ferite non gravi.

“Si è trattato dell’ennesimo intervento della Polizia Locale, che nel corso del fine settimana, in particolare, è stata impegnata in alcune significative attività, soprattutto relative al controllo degli stupefacenti, a quello del rispetto delle norme da parte di esercizi pubblici locali e sulla sicurezza stradale – si legge in una nota – Come sempre, tali attività non hanno carattere meramente repressivo ma sono finalizzate alla volontà di garantire sicurezza e ordine, senza trascurare l’intenzione di assumere un valore deterrente. Si consolida, pertanto, la presenza della Polizia Locale nel nostro territorio, e si afferma costantemente il ruolo di supporto alla cittadinanza, quanto mai prezioso e meritorio”.