INCIDENTE A TOCCO DA CASAURIA, AUTO SI RIBALTA: FERITA CONDUCENTE, TRASPORTATA IN OSPEDALE

PESCARA – Incidente, intorno alle 15.40 di oggi pomeriggio, sulla statale 5 Tiburtina, nel comune di Tocco da Casauria (Pescara).

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda si è ribaltata, finendo al centro della strada, tra le due carreggiate.

Alla guida dell’auto una donna che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alanno che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto capovolta con perdita di carburante.