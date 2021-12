TRASACCO – Sono ricoverati in gravi condizioni due giovani di circa 20 anni e residenti a Luco dei Marsi, dopo un incidente avvenuto nella serata di ieri a Trasacco.

In base a una prima ricostruzione, i ragazzi erano a bordo dell’auto e, all’altezza della rotatoria di via Pecorale, in direzione di Luco dei Marsi, hanno perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Uno dei due si trova all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, l’altro ad Avezzano.