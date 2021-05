INCIDENTE A VASTO NORD, SCHIANTO TRA AUTO E MOTO: MUORE 25ENNE DI CASALBORDINO

PESCARA – Un 25enne di Casalbordino (Chieti) è morto all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra un’automobile e una moto avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 154.

Un’altra tragedia sulle strade abruzzesi, un’altra giovane vita spezzata.

La moto su cui viaggiava il ragazzo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’automobile nei pressi del casello “Vasto Nord” dell’autostrada A14 tra Vasto e Casalbordino. Subito soccorso, il giovane è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Pescara dove è arrivato in condizioni disperate. Ricoverato nel reparto di Rianimazione, è morto dopo poche ore.

Illeso invece il conducente dell’auto. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Ortona (Chieti).