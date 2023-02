INCIDENTE A14: 12ENNE ANCORA IN PROGNOSI RISERVATA, SEDAZIONE ALLEGGERITA

ANCONA – È ancora in prognosi riservata il dodicenne di Montesilvano (Pescara), ricoverato nella Rianimazione pediatrica dell’ospedale Salesi ad Ancona dopo essere rimasto ferito in un incidente sull’A14 a Grottammare (Ascoli Piceno) in cui sono morti il padre Andrea Silvestrone, una sorella di 14 anni e un fratellino di 8 anni, ma i medici stanno iniziando le manovre di alleggerimento delle sedazioni.

Lo rende noto un bollettino dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

I controlli clinico-strumentali post operatori, da parte dei chirurghi maxillo-facciali – si legge – confermano la stabilizzazione delle fratture e il ripristino della eumorfia del volto.