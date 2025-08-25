INCIDENTE SULL’ A14 TRA LANCIANO E VAL DI SANGRO: 4 AUTO COINVOLTE E 7 FERITI, ANCHE UN BAMBINO

LANCIANO – Sette feriti. Questo il bilancio dell’incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi sulla A14 Bologna-Taranto, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara.

L’incidente, avvenuto all’altezza del km 419, ha coinvolto quattro auto.

Quattro dei sette feriti sono dello stesso nucleo familiare. Padre, madre e figlia sono stati portati all’ospedale ‘Santo Spirito” in ambulanza, mentre un altro figlio, più piccolo, è stato trasferito con l’elisoccorso a causa di un trauma cranico. Altri tre feriti sono stati portati all’ospedale ‘Renzetti’ di Lanciano.

Alle 14:45 circa è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano.

Sul luogo dell’evento, attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso verso Pescara.