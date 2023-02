INCIDENTE A14, AUTOSTRADE PER L’ITALIA: VICINANZA ALLA FAMIGLIA DELLE VITTIME

ROMA – Autostrade per l’Italia, si legge in una breve nota, “a nome della Società e di tutti i colleghi che quotidianamente operano sulla rete, in relazione al tragico incidente avvenuto questa mattina nel tratto tra Pedaso e San Benedetto del Tronto della A14, esprime profondo cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza alla comunità”.

Il tragico incidente mortale costato la vita al noto e stimato atleta paralimpico Andrea Silvestrone e a due dei suoi figli, ha riacceso i riflettori sull’allarme sicurezza sulla trafficata autostrada, in particolare nel tratto Marche-Abruzzo, da tempo un cantiere a cielo aperto con lavori interminabili.

“A fronte dell’ennesimo tragico incidente mortale sull’A14 nei tratti marchigiano e abruzzese, mi sono sentito con il Presidente Marco Marsilio con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con Aspi, Autostrade per l’Italia, al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri”, scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Questa situazione è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, – conclude – prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio”.