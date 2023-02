INCIDENTE A14: DOMANI I FUNERALI DI SILVESTRONE E DEI DUE FIGLI

MONTESILVANO – Rientrano a Montesilvano (Pescara) le salme dell’atleta paralimpico 50enne Andrea Silvestrone e dei due figli morti sabato mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, in galleria, a Grottammare (Ascoli Piceno), in un tratto interessato dai cantieri.

A partire dalle ore 15 di oggi verrà allestita la camera ardente nella casa funeraria ‘Dimora del silenzio’ della città adriatica, mentre i funerali saranno celebrati domani, alle ore 11, nella parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria, in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara.

Oltre alla figlia di 14 anni e al figlioletto di 8 anni, morti sul colpo insieme al padre, nell’automobile viaggiava anche il terzo figlio di Silvestrone, di 12 anni: rimasto gravemente ferito, è tuttora ricoverato all’ospedale di Ancona. Nell’incidente è morto anche il cagnolino di famiglia.

Profondamente colpita la comunità di Montesilvano dove Silvestrone era molto conosciuto e stimato.