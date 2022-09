INCIDENTE AEREO L’AQUILA: ATTESA PER PERIZIA TECNICA SU GUASTO MECCANICO E PER AUTOPSIA DUE VITTIME

L’AQUILA – Si rafforza l’ipotesi del guasto meccanico, per la mancata apertura di un flap, ma non si esclude quella di un improvviso malore del pilota, come causa del tragico incidente aereo di domenica pomeriggio, dove hanno perso la vita Corrado Mancinelli, aquilano di 70 anni, titolare della omonima gioielleria di corso vittorio Emanuele, vice presidente e cofondatore dell’Aeroclub dell’Aquila, con anni di esperienza nel volo e che pilotava il mezzo, e la passeggera, Maria Rita Vietri, di 64 anni, ex dipendente del supermercato del centro commerciale L’Aquilone, amica di Mancinelli.

Ieri il consulente nominato dalla Procura ha effettuato il primo sopralluogo sul luogo dell’impatto dell’ultraleggero Df 200o, il depuratore di Fossa, non molto distante dall’aeroporto dall’aviosuperficie di Vicenne, nel comune di Poggio Picenze, a pochi chilometri dall’Aquila. Dove Mancinelli e Vietri dovevano atterrare dopo una traversata aerea in Toscana con tappa in Umbria.

L’ultraleggero è stato rimosso dai Vigili del fuoco e trasferito in un deposito giudiziario. Nominato anche il medico della Asl, Giuseppe Calvisi per lo svolgimento dell’autopsia su entrambi i cadaveri. Autopsia che dovrà verificare innanzitutto se Mancinelli sia stato colto da malore.

Stando ad alcuni testimoni, il piccolo velivolo avrebbe fatto una brusca virata a ‘u’ per motivi da accertare e sarebbe precipitato colpendo gli alberi sottostanti. Gli stessi testimoni avrebbero dato l’allarme: sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertare la morte dei due occupanti.

L’aviosuperficie è su una area di proprietà dell’azienda di costruzioni Edimo ed è gestita dall’Areoclub dell’Aquila.

La Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti, come atto dovuto, e titolare del fascicolo è il pubblico ministero Stefano Gallo.

Un’altra inchiesta sarà aperta dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ovvero l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione, sottoposta al controllo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

