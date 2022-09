INCIDENTE AEREO, L’AQUILA PIANGE MORTE MANCINELLI E VIETRI. PROCURA ED ENAC APRONO INCHIESTA

L’AQUILA – Una giornata in volo, a bordo di un ultraleggero, per ammirare dall’alto la bellezza dell’Abruzzo, dell’Umbria e della Toscana. Poi, a trecento metri dalla pista di atterraggio dell’ aviosuperficie in località Vicenne, nel comune di Poggio Picenze (L’Aquila), lo schianto e il silenzio.

L’Aquila piange le due vittime del tragico incidente aereo di ieri pomeriggio, dove hanno perso la vita Corrado Mancinelli, aquilano di 70 anni, titolare della omonima gioielleria di corso vittorio Emanuele, molto conosciuto in città, vice presidente dell’Aeroclub dell’Aquila, con anni di esperienza nel volo e che pilotava il mezzo, e la passeggera, Maria Rita Vietri, di 64 anni, ex dipendente del supermercato del centro commerciale L’Aquilone, anche lei appassionata di volo, e amica di Mancinelli.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.40 a poca distanza dal campo di calcio di Fossa, in cui si stava disputando una partita. I due erano decollati in mattinata dall’aviosuperficie di Vicenne, a bordo di un Df 2000, di proprietà del gioielliere aquilano. Erano arrivati in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, e nel pomeriggio avevano fatto una sosta a Castiglione del Lago in Umbria. La tragedia si è verificata in fase di atterraggio. Tra le ipotesi, quella del guasto meccanico, visto che le condizioni del tempo erano favorevoli con il cielo sereno. Oppure un malore del pilota Mancinelli. Stando ad alcuni testimoni, il piccolo velivolo avrebbe fatto una brusca virata a ‘u’ per motivi da accertare e sarebbe precipitato colpendo gli alberi sottostanti. Gli stessi testimoni avrebbero dato l’allarme: sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertare la morte dei due occupanti.

L’aviosuperficie è su una area di proprietà dell’azienda di costruzioni Edimo ed è gestita dall’Areoclub dell’Aquila.

La Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti come atto dovuto, e titolare del fascicolo è il pubblico ministero Stefano Gallo. L’ultraleggero è stato sequestrato, così come l’area e a breve sarà nominato un consulente chiamato ad esaminare i rottami recuperati dai vigili del fuoco.

Un’altra inchiesta sarà aperta dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ovvero l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione, sottoposta al controllo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La comunità aquilana si è stretta intorno al dolore dei familiari di Maria Rita Vietri, e di Corrado Mancinelli, ovvero la moglie Flavia, i figli Marco e Lorenzo.

Mancinelli, dopo il terremoto aveva trasferito la sua gioielleria al centro commerciale L’Aquilone, per poi tornare con orgoglio in centro storico.

“A nome della Municipalità aquilana esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari delle persone coinvolte nell’incidente aereo verificatosi nei pressi di Fossa oggi pomeriggio. Ai parenti tutti e agli amici delle vittime giungano sentite condoglianze per una tragedia così dolorosa”, lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

TRAGEDIA NEI CIELI DELL’AQUILA, PRECIPITA AEREO DA TURISMO,

MORTI UOMO 70ENNE E DONNA 64ENNE L'AQUILA - Tragedia aerea nell'Aquilano: nel pomeriggio un ultraleggero è precipitato nei pressi del depuratore di Fossa, comune ad una decina di c...

[mqf-scorrimento]