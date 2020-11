INCIDENTE AGRICOLO A PIANELLA: MORTO 48ENNE RESIDENTE A SPOLTORE

PIANELLA – Incidente agricolo nel pomeriggio nella frazione Castellana di Pianella, dove è morto un 48enne residente a Spoltore, travolto dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato.

Dopo l’allarme, in zona sono arrivati i sanitari del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto per ricostruire l’accaduto i Carabinieri, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti per il recupero del mezzo.

Download in PDF©