TORINO DI SANGRO – Incidente mortale nei campi di Torino di Sangro (Chieti) dove oggi è deceduto Mario Di Paolo, 74 anni, pensionato.

L’uomo è rimasto incastrato tra un ramo di ulivo e il trattore cingolato durante una manovra di retromarcia.

L’incidente agricolo è avvenuto in località Defensa e ad accorgersi della tragedia è stata la moglie del pensionato che è andata sul posto, attorno alle 13, non vedendolo rientrare a casa per il pranzo e non avendo ricevuto risposte durante le numerose telefonate fatte al marito.

L’uomo era uscito presto per andare a pulire il suo terreno con il decespugliatore che era attaccato al mezzo agricolo.

Durante la retromarcia è rimasto bloccato contro un grosso ramo che lo ha schiacciato tra lo stesso albero e il sedile del mezzo. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Ortona.