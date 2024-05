INCIDENTE AIR SHOW L’AQUILA: GARA DI SOLIDARIETA’ PER LA FAMIGLIA DEL PILOTA

L’AQUILA – Gara di solidarietà, sulla piattaforma Gofundme.com, in favore dei familiari del pilota Paolo Dal Pozzo, morto sabato scorso all’Aeroporto dei Parchi all’Aquila dove è stato travolto da un’autocisterna sulla pista per una tragica fatalità.

Circa 50mila euro sono stati raccolti finora grazie alla petizione lanciata online dai colleghi.

“Conoscevamo Paolo come collega leale, sincero e come amico, persona dai valori saldi e sani. Per lui la famiglia era tutto: sua moglie e i suoi due bambini – scrivono i colleghi – Era dedito al lavoro e alla divulgazione della nostra professione. Lo piangiamo, ma chi lo ha conosciuto sa che vivrà per sempre nei nostri ricordi e pensieri”.

Il 41enne viveva con la famiglia a Cardano al Campo (Varese), ma per lavoro spesso si trovava nella base degli elicotteri di trasporto sanitario ed elisoccorso a Marina di Pietrasanta, in Versilia, così come in Abruzzo.

Sull’incidente la Procura dell’Aquila ha aperto un’inchiesta che al momento coinvolge, come atto dovuto in autotutela, l’autista che conduceva il camion, il suo datore di lavoro e l’amministratore della società ‘Avincis Aviations Italia’, della quale Del Pozzo era dipendente.