LANCIANO – Incidente questa mattina, intorno alle 12:30, all’uscita del casello di Lanciano (Chieti).

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nei pressi dell’imbocco dell’autostrada. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti gravi.

Ancora da chiarire le dinamiche, ma dai primissimi rilievi la causa potrebbe ricollegarsi ad una mancata precedenza. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico.