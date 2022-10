INCIDENTE ALLA ROTATORIA, COMUNE PESCARA: “AUTISTA DELL’AUTOBUS HA AGITO SENZA AUTORIZZAZIONI”

PESCARA – È polemica a Pescara dopo l’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio in viale Marconi e che chiama in causa le novità introdotte per la viabilità.

In particolare lo scontro è avvenuto in corrispondenza di una rotatoria all’incrocio con via Marino da Caramanico e via dei Sabini tra un autobus della Tua, la società di trasporto unico abruzzese, e un’auto.

L’autobus ha attraversato la rotatoria, azione prevista in assenza di barriere per i soli mezzi di trasporto pubblico, e si è andato a scontrare contro l’auto prendendola in pieno dal lato passeggero mentre percorreva il tratto di strada.

Visto l’impatto mediatico dell’incidente, e considerate le annose polemiche, in una nota l’amministrazione comunale di Pescara ha precisato: “l’utilizzo delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico presenti all’interno delle rotatorie già realizzate lungo viale Marconi è possibile solo a seguito di specifica ordinanza comunale e comunque non prima dell’attivazione dei cosiddetti semafori intelligenti e quindi della segnaletica verticale e orizzontale prevista”.

E ha aggiunto: “l’episodio verificatosi è quindi da ascrivere all’esclusiva iniziativa del conducente del mezzo pubblico, che ha agito in assenza delle su indicate autorizzazioni”.