INCIDENTE ALL’AQUILA: SCONTRO AUTO-MONOPATTINO, UN FERITO

7 Ottobre 2025 16:52

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Incidente nel pomeriggio all’Aquila, nei pressi dell’incrocio per il centro commerciale Meridiana, dove si sono scontrati un’auto e un monopattino.





Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente su un tratto di strada particolarmente trafficato. Ferito il ragazzo alla guida monopattino.

Sul posto la polizia municipale per ricostruire le dinamiche e l’ambulanza del 118.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. INCIDENTE ALL’AQUILA: SCONTRO AUTO-MONOPATTINO, UN FERITO
    L'AQUILA - Incidente nel pomeriggio all'Aquila, nei pressi dell'incrocio per il centro commerciale Meridiana, dove si sono scontrati un'auto e un mono...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: