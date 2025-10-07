INCIDENTE ALL’AQUILA: SCONTRO AUTO-MONOPATTINO, UN FERITO

L’AQUILA – Incidente nel pomeriggio all’Aquila, nei pressi dell’incrocio per il centro commerciale Meridiana, dove si sono scontrati un’auto e un monopattino.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente su un tratto di strada particolarmente trafficato. Ferito il ragazzo alla guida monopattino.
Sul posto la polizia municipale per ricostruire le dinamiche e l’ambulanza del 118.
