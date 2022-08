INCIDENTE ALL’USCITA DELLA A25, CON LA MOTO CONTRO GUARDRAIL: MORTO 32ENNE, FERITA RAGAZZA

PESCARA – Un violento schianto in moto e una giovane vita spezzata: non ce l’ha fatta Daniele Caramanico, 32 anni, morto in ospedale alcune ore dopo il tragico incidente che si è verificaro ieri, intorno alle 19.30, sull’autostrada A25, all’uscita Chieti-Pescara.

Caramanico, consulente informatico e volontario della Protezione civile originario di Guardiagrele ma residente a Francavilla, era alla guida della sua moto, una Ducati, in direzione Pescara. Con lui viaggiava una ragazza di Pescara, rimasta ferita ma non in pericolo di vita.

Per cause ancora in corso di accertamento, spiega Il Centro, il mezzo è finito improvvisamente contro la barriera dell’uscita autostradale.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, le ambulanze del 118 e l’elisoccorso per trasportare subito il giovane all’ospedale di Pescara.