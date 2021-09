INCIDENTE BUCCHIANICO: UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO PRIMA DELLE PARTITE PER DOMENICO DI FAZIO

CHIETI – Un minuto di raccoglimento in ricordo del presidente del Rapino Calcio, Domenico Di Fazio, da effettuarsi prima delle gare di Coppa Italia di oggi e di Coppa Abruzzo del prossimo fine settimana.

Lo ha disposto il Comitato Regionale Abruzzo LND.

Di Fazio, 37 anni, è morto nel tragico incidente avvenuto due notti fa, costato la vita a quattro giovani sulla ss 649, all’altezza del territorio di Bucchianico (Chieti).

Oltre a Di Fazio, a perdere la vita Massimiliano e Alessandro Fiore di 21 e 23 anni e un cugino che viaggiava con loro, Mattia Lorenzo Menna, 23 anni di Altino (Chieti). I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che in fase di soprasso è finita contro una Jeep Renegade che proveniva dalla direzione opposta, condotta da un uomo di 30 anni, calciatore del Rapino, con accanto Di Fazio. L’unico sopravvissuto è il suo amico Fabio Iacobini, 30 anni, di Crecchio: operato per ore, adesso è ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata.