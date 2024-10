INCIDENTE CON FERITI IN GALLERIA LUNGO LA STRADA AVEZZANO-SORA: TRAFFICO BLOCCATO

AVEZZANO – A causa di un incidente, la strada statale 690 “Avezzano Sora” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Civitella Roveto e Canistro nell’aquilano, al chilometro 13. Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, è avvenuto all’interno della galleria “Bocca di Lepre”, sono rimasti coinvolti 4 veicoli e si registra la presenza di feriti.

Il traffico è deviato sulla strada provinciale 82 con indicazioni sul posto. Per i veicoli proveniente da Sora il traffico viene deviato nello svincolo per Civitella Roveto mentre per i veicoli provenienti da Avezzano è stata istituita l’uscita obbligatoria verso Canistro. Sul posto sono presenti le squadre Anas, del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.