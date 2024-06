INCIDENTE CON LA MOTO A ROMA: MORTO IL GIUDICE MARSICANO VENTURINI

AVEZZANO – Non ce l’ha fatta il giudice Stefano Venturini, 62 anni, di Tagliacozzo (L’Aquila), rimasto coinvolto in un gravissimo incidente, uno scontro frontale fra due moto, a Roma, sulla Cassia, mentre raggiungeva la Corte d’Appello.

Venturini è morto all’ospedale Sant’Andrea, dove era ricoverato in rianimazione.

Fatali, dopo un piccolo miglioramento ieri sera, le gravi fratture riportate agli arti e un trauma alla testa.

Ferito in modo serio, ma non in pericolo di morte, un 50enne in sella sull’altro veicolo, tuttora ricoverato al Policlinico Gemelli. Sul caso indagano i vigili urbani. Il giudice Venturini, in servizio presso la Corte d’Appello, lascia la moglie e un figlio.