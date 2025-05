INCIDENTE CON LA MOTO A SILVI: 16ENNE MUORE DOPO QUASI 10 GIORNI DAL RICOVERO

TERAMO – È morto il giovane 16enne di Silvi coinvolto in un grave incidente stradale nella notte fra sabato 11 e domenica 12 maggio.

Il giovane, in rianimazione per quasi 10 giorni dopo un incidente con lo scooter, era ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale Mazzini di Teramo in condizioni disperate.

Alle 9 di questa mattina – fa sapere in una nota la Asl – la morte è stata accertata dal collegio medico con criteri neurologici. Il periodo di osservazione è terminato oggi alle 15.