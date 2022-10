INCIDENTE CON LO SLITTINO A MONTE LIVATA, GRAVE UN GIOVANE DI TRASACCO

AVEZZANO – Un giovane di Trasacco, Fabio Fagiolo, é ricoverato in prognosi riservata a causa di un incidente in montagna avvenuto ieri. Il 29enne,secondo quanto riferisce il Centro, è precipitato a terra durante una discesa sulla slittinovia del Monte Livata sui Monti Simbruini in provincia di Roma e nel comune di Subiaco.

Il giovane è stato trasportato con l’elicottero del 118 a Roma al policlinico Gemelli.

Questa la probabile dinamica dell’incidente: durante la corsa, per cause tutte da chiarire, il giovane è stato sbalzato cadendo a terra e sbattendo la testa.

I carabinieri della stazione di Subiaco hanno messo i sigilli all’impianto per consentire tutti gli accertamenti sotto la direzione della Procura della repubblica di Roma di Roma che ha aperto un’inchiesta. Dai primi rilievi non sembrano essere state riscontrate irregolarità lungo al tracciato dopo un primo sopralluogo. Ma nelle prossime ore ci saranno ulteriori approfondimenti.