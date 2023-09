INCIDENTE CON TIR SULLA A14: FERITI E TRAFFICO BLOCCATO VERSO PESCARA NORD

PESCARA – Traffico bloccato sull’autostrada A14 in Abruzzo a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 364, tra il Bivio A14/A25 Torano-Pescara e il casello di Pescara Nord.

Lo scontro, secondo le prime informazioni, ha coinvolto tre tir e un’automobile.

Si registrano alcuni feriti non gravi, che sono stati trasportati in ospedale dal 118.

Al momento ci sono cinque chilometri di coda in direzione Nord. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade.

Per il traffico diretto verso Ancona, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Nord.