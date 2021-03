INCIDENTE ELICOTTERO GDF BOLZANO: SILF “DIFFUSIONE VIDEO ESECRABILE”

BOLZANO – “Nei giorni scorsi abbiamo tristemente appreso dell’incidente occorso all’elicottero del Corpo in servizio presso la Sezione Aerea di Bolzano. Riteniamo doveroso esprimere i sentimenti di vicinanza a tutti i colleghi coinvolti nell’inconveniente che in questo momento, più che in ogni altro, hanno bisogno del conforto morale e di solidarietà che da sempre caratterizza gli uomini e le donne che prestano servizio nel comparto aeronavale della Guardia di Finanza”.

Così Francesco Zavattolo, segretario generale del SILF (sindacato italiano lavoratori finanzieri), interviene sull’incidente avvenuto durante un addestramento a Bolzano, che ha visto il velivolo, un Agusta Westland AW169, ancora a terra con i rotori in movimento, rovesciarsi improvvisamente sul lato destro.

“Allo stesso tempo riteniamo di dover stigmatizzare quanto sta emergendo, in modo incontrollato ed incontrollabile, sulla rete. La cautela e’ d’obbligo- aggiunge il segretario del SILF- Per questo motivo invitiamo tutti ad evitare di diffondere notizie che non giovano all’inchiesta e, soprattutto, gettano nello sconforto i colleghi coinvolti. Nessuno degli occupanti del velivolo e’ rimasto ferito, ma sono stati avviati accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente dell’incidente. Riteniamo esecrabile, inoltre, la diffusione di video inerenti simulazioni prive di elementi concreti ed oggettivi, eseguite fuori dal necessario e ampio contesto investigativo di approfondimento-conclude- Questa Organizzazione Sindacale ripone la massima fiducia nelle autorita’ che stanno indagando sull’accaduto che, come sempre, chiariranno la dinamica e le cause dell’evento”.