INCIDENTE IN A14, SETTE AUTOMOBILI COINVOLTE IN MAXI TAMPONAMENTO. SEI CHILOMETRI DI CODA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Società autostrade informa che a causa dell’incidente all’interno della galleria Croci si sono formati sei chilometri di coda in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico risulta bloccato.

Agli utenti in A14 provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Val Vibrata, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare in direzione Ancona.

A riportarlo è l’Ansa.