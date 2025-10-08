INCIDENTE IN GALLERIA SULLA STATALE 17: FERITO MOTOCICLISTA A PETTORANO SUL GIZIO

L’AQUILA – Incidente nella tarda mattina al km 14 della statale 17, nel territorio di Pettorano sul Gizio (L’Aquila), dove un motociclista alla guida di una Honda avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattare prima contro il muro della galleria e poi finendo fuori strada.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente che, secondo le prime informazioni, non avrebbe coinvolto altri mezzi.
Sul posto le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito.
