INCIDENTE IN GALLERIA SULLA TANGENZIALE DI PESCARA: 4 FERITI, STRADA CHIUSA

PESCARA – Sulla SS714 “Tangenziale di Pescara” è chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 1,900, a Montesilvano, a causa di un incidente fra tre veicoli all’interno della galleria ‘Pianacci’.
L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha causato il ferimento di quattro persone.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
