INCIDENTE IN PUGLIA: SCONCERTO PER MORTE DI SARA, AVVOCATO E INCINTA DI 6 MESI, APERTA INCHIESTA

BARI – Dolore, incredulità, sconcerto per la morte di Sara Turzo, 33enne avvocato di Ortona, morta nella notte di sabato sulla statale 16 fra Mola di Bari e Polignano a mare. Incinta di sei mesi.

La sua Fiat Punto è stata violentemente tamponata da un van Mercedes Vito, ad uso ncc, guidata da un barese 59enne e con a bordo due turisti ucraini e il loro figlio di 9 anni.

La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e le due auto sono sotto sequestro.

Rientrava da una festa di matrimonio e stava per immettersi sulla statale quando il van l’avrebbe tamponata,

In auto con Sara Turzo, alla guida, c’erano i colleghi avvocati Amedeo Parvis e Marica De Angelis.

L’auto di Sara si è ribaltata, e non gli ha lasciato scampo, ricoverati in codice rosso, De Angelis è stata già dimessa. La 33enne è stata soccorsa e portata in ospedale ma i medici non sono riusciti a salvare né lei né il bimbo che portava in grembo.

Sara lavorava nello studio associato Legal team. Amici e parenti in queste ore si stanno stringendo intorno ai genitori di Sara e al marito, Fabio Delli Compagni, 36 anni di Ortona, marittimo che è tornato subito in Italia da una piattaforma nel Mediterraneo. a novembre sarebbe diventato padre e stava con Sara comprando casa.

Si trova invece all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, il bambino di nove anni di nazionalità ucraina rimasto ferito come la sua mamma, una donna di 37 anni

che si trova al Di Venere di Bari con fratture a sterno e clavicola. L’altro ferito, un 43enne sempre ucraino, è in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Erano tutti sul van.